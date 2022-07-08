На новій посаді пропрацював недовго: у Новій Каховці розстріляли 26-річного колаборанта

Призначеного окупантами заступником начальника місцевої поліції Сергія Томка розстріляли в автомобілі.

У Новій Каховці застрелили "заступника начальника поліції" 26-річного Сергія Томка, який отримав підвищення після окупації Херсонської області росіянами, прийнявши їхню пропозицію про співпрацю. Про це повідомляє прокремлівське видання Readovka. За його інформацією, Томка розстріляли в його автомобілі вдень 7 липня.

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"Після переходу Нової Каховки під контроль російської армії Томко проводив інформаційну діяльність та політичні заходи, що показують РФ з позитивного боку, — так характеризує видання загиблого колаборанта. — Він не склав своїх повноважень і внаслідок став заступником начальника поліції регіону. Однак на новій посаді довго пропрацювати не встиг".

Як із колаборантами поводяться херсонські партизани?

Убивство Томка стало ще одним доказом того, що співпрацювати з окупаційною адміністрацією небезпечно для життя. Раніше в Херсоні розстріляли місцевого активіста та блогера Валерія Кулешова, якого підозрюють у зв'язках з окупантами, а також застрелили Павла Слободчикова, помічника Володимира Сальдо — призначеного росіянами керувати областю.

Колаборантів також намагаються усунути, підриваючи їхні машини. Так робили замах на "главу" Чорнобаївки Херсонської області Юрія Турулєва, колаборант отримав поранення. Нардеп Олексій Ковальов, який відкрито заявив про співпрацю з росіянами, теж пережив замах, його автомобіль підірвали в місті Гола Пристань.

Днями директорка національної розвідки США Авріл Гейнс заявила, що на півдні України Кремль стикається з дедалі більшою активністю партизанів. Вона впевнена, що Росія не має сил для ефективної окупації та контролю над Херсонською областю. Тим часом, ця область є ключовим регіоном для утримання російською армією українського узбережжя Чорного моря, до того ж тут контролюється доступ до Кримського півострова.