У Херсоні "запобігли замаху" на колаборанта Сальдо: що відомо (фото)

Окупанти стверджують, що машину із Сальдо намагалися підірвати за допомогою саморобної вибухівки. Її нібито знайшли місцеві мешканці.

Окупаційна влада Херсонської області заявила про нібито запобігання спроби замаху на "главу військово-цивільної адміністрації" регіону Володимира Сальдо. Його нібито намагалися вбити "українські терористи". Така заява з'явилася в Telegram-каналі окупаційного відомства.

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Повідомляється, що саморобний вибуховий пристрій заклали на шляху руху автомобіля колаборанта, проте його виявили місцеві жителі та повідомили російським військовим про це. Бомбу знешкодили сапери.

"Керівник області подякував уважним громадянам за допомогу в запобіганні замаху. Володимир Сальдо перебуває у міцному здоров'ї та бадьорому настрої. Глава регіону продовжує виконувати свої обов'язки", — сказано в повідомленні.

Окупаційна влада Херсонської області також опублікувала фото саморобної бомби, за допомогою якої нібито готувався підрив авто Сальдо.

Проте речник Одеської ОВА Сергій Братчук звернув увагу на те, що "вибуховий пристрій", показаний колаборантами, вже був знешкоджений у 2020 році в Іркутську.

"Замах, мабуть, готувався мандрівниками в часі, оскільки "вибуховий пристрій", яким планували підірвати Сальдо, вже "знешкодили" 2020 року в Іркутську", — написав він.

Нагадаємо, 14 червня екснардеп Андрій Немировський повідомив про підрив авто Володимира Сальдо. Він розповів, що в цей час гауляйтер перебував усередині та після чого його відвезли до реанімації. Проте пізніше Сальдо вийшов на зв'язок та записав відеоролик, у якому спростував усі заяви.

30 червня екснардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов, котрий перейшов на бік окупантів, заявив, що на нього готували замах українські спецслужби.