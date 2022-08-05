"Повноваження" передав ексспівробітнику ФСБ: херсонського колаборанта Сальдо госпіталізували

Так званий "глава" окупованого регіону Володимир Сальдо ліг у лікарню після нещодавніх новин про його отруєння. Замість нього "керуватиме" Херсонською областю Сергій Єлісєєв.

Так званого "голову" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізовали в лікарню. Про це він розповів у себе в Telegram-каналі.

"Після чергової наради з урядом Херсонської області до мене підійшов міністр охорони здоров'я і, дивлячись на мій зовнішній вигляд, почав наполягати на негайному медобстеженні. Я, звичайно, відмовився, але міністр привів у кабінет лікарів, які, зробивши обстеження, наполягли на негайній госпіталізації", — прокоментував ставленик РФ.

За його словами, він обговорив ситуацію з "колегами" та вирішив лягти в лікарню.

Як уточнюється, під час лікування окупанта його обов'язки виконуватиме так званий "голова уряду" Херсонської області Сергій Єлісєєв.

Хто такий Єлісєєв?

На початку липня стало відомо, що загарбники сформували свій "уряд" на території Херсонської області. Новий окупаційний орган очолив 51-річний колишній співробітник ФСБ Сергій Єлісєєв.

1998 року він закінчив Академію Федеральної служби безпеки. З 1993 до 2005 року проходив службу в органах ФСБ. З листопада 2016 року працював в органах влади Калінінградської області. В окупований Херсон його "перевели" з посади заступника глави уряду Калінінградської області Росії.

Що відомо про стан Сальдо?

Про госпіталізацію Володимира Сальдо повідомляли ще 13 липня. Тоді народний депутат Олексій Гончаренко написав, що російський ставленик перебуває в тяжкому стані.

До цього, 11 липня, херсонські окупанти повідомили про запобігання замаху на Сальдо. Нібито на шляху його автомобіля був встановлений вибуховий пристрій, який виявили та знешкодили до проїзду колаборанта по дорозі. Проте загарбники заявили, що "глава" окупаційної адміністрації перебуває "в міцному здоров'ї та бадьорому настрої".

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, зі свого боку, поінформував, що Сальдо могли отруїти представники російського ФСБ. Так, того дня, коли йому стало погано, ставленик РФ отримав посилку з Москви — пляшку коньяку вартістю $2,5 тис. Він випив 100 грамів, і його одразу ж відправили в лікарню, розповів Хлань. Утім, за іншою версією, причина поганого стану окупанта — дії українських партизанів.