Херсонського колаборанта Сальдо везуть до НДІ Скліфосовського в Москві

Борт із так званим "головою адміністрації" Херсонської області вирушає з окупованого Сімферополя в столицю Росії.

Так званого голову окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізують у НДІ Скліфосовського в Москві. Про це повідомляє пресслужба колаборанта в його особистому Telegram-каналі.

"За результатами медобстеження ухвалили рішення про переведення Володимира Сальдо в НДІ Скліфосовського, де йому надаватимуть кваліфіковану медичну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, спецборт, який транспортує Сальдо, вилітає з окупованого Сімферополя в Москву.

Російський телеканал "Рен ТВ" із посиланням на свої джерела пише, що стан колаборанта оцінюється як украй тяжкий. Російський ставленик зараз перебуває в комі, при цьому його діагноз наразі не встановлений.

Наразі медики проводять аналізи. Співрозмовник "Рен ТВ" підкреслив, що версію про отруєння, як і раніше, не виключають.

Водночас заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов сьогодні назвав "чутками" інформацію росЗМІ про кому Сальдо.

"Хвороба Володимира Сальдо — це результат тяжкої перенапруги, фізичної та психічної, яку голова ВДА переніс за останні 6 місяців. Володимир Сальдо спав за добу по кілька годин, працював без вихідних", — заявив Стремоусов.

Раніше сам Володимир Сальдо розповів у себе в соцмережах, що вирішив лягти в лікарню й тимчасово передати свої "повноваження" так званому "главі уряду" Херсонської області Сергію Єлісєєву.

Пізніше Telegram-канал Baza повідомив, що Сальдо стало погано ще 4 серпня, його екстрено доставили в одну з кримських клінік. Після спільного консиліуму з московськими медиками ухвалили рішення перевезти його в столицю РФ. Для цього російського ставленика ввели в стан медикаментозної коми.