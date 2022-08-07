Анатолия Чубайса выписали из больницы: будет долечиваться в Германии, — СМИ

Уехавшего из России бывшего главу "Роснано" выписали из итальянской больницы, и врачи считают, что причиной ухудшения его здоровья стало не отравление.

Анатолия Чубайса выписали из итальянской больницы в субботу, 6 августа, теперь он будет проходить реабилитацию в немецком Франкфурте. Хотя еще нет результатов токсикологического анализа, врачи считают, что состояние Чубайса ухудшилось вследствие развития синдрома Гийена — Барре и отравление здесь ни при чем, сообщает итальянское издание La Repubblica.

Бывший глава российской компании "Роснано" и самый высокопоставленный чиновник, который покинул Россию после начала вторжения РФ в Украину, попал в больницу в конце июля. Как уже писал Фокус, об этом сообщила российская журналистка Ксения Собчак. Уже тогда Чубайсу диагностировали синдром Гийена — Барре.

Позже Фокус писал о том, что Чубайс находится в реанимации, но его состояние улучшилось, хоть и было на уровне "средней тяжести".

Хотя Чубайсу и диагностировали неврологическое заболевание, все же итальянские правоохранители решили проверить версию об отравлении российского чиновника. Его даже посещал в больнице итальянский прокурор.

6 августа Анатолия Чубайса выписали из больницы в городе Ольбия на итальянском острове Сардинии. Теперь он направляется в Германию, в город Франкфурт, чтобы пройти реабилитацию.

По данным издания La Repubblica, итальянские правоохранители провели токсикологический анализ крови Чубайса, чтобы найти признаки отравления. Результатов анализа все еще нет и значительное улучшение состояния здоровья скорее всего свидетельствует о том, что синдром Гийена-Барре является главной причиной попадания Чубайса в больницу.

Синдром Гийена — Барре — это редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

В начале августа агентство Reuters сообщило, что Чубайс не может ходить и не может говорить. Издание Financial Times писало о том, что сам Чубайс не верит в версию отравления.