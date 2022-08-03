Отравление не исключено: итальянский прокурор навестил Чубайса в больнице (фото)

Причиной ухудшения здоровья олигарха медики называют неврологическое заболевание, но силовики решили удостовериться в этом.

Прокурор итальянского города Темпио-Паузания Грегорио Капассо навестил в больнице Mater Olbia российского олигарха Анатолия Чубайса, пишет L'Unione Sarda.

Издание отмечает, что за минувшие с момента госпитализации три дня самочувствие россиянина улучшилось. Врачи считают, что причиной ухудшения здоровья Чубайса могло стать перенесенное ранее неврологическое заболевание. Они диагностировали у больного синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее при приступах полное онемение конечностей. Однако прокурор все же решил удостовериться в том, что россиянин не стал жертвой отравления.

По данным журналистов, итальянские спецслужбы также проводят расследование: сейчас они ожидают результаты анализов крови олигарха.

"Чубайс покинул Москву в марте, не сообщив об этом президенту Путину, в знак несогласия с военной агрессией против Украины. Этот выбор уж точно не оценили, многие обвиняли его в измене", — констатирует L'Unione Sarda.

[ + – ] Анатолий Чубайс в реанимации итальянской больницы

Фотографию Анатолия Чубайса из реанимации опубликовала его знакомая — Ксения Собчак, отметив, что сейчас у олигарха плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, а также наблюдается частичный паралич лица. Собчак сообщила, что врачи окончательно подтвердили диагноз больного: синдром Гийена-Барре.

Напомним, российский политик и бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс попал в больницу 31 июля. Ему стало плохо во время отдыха на Сардинии. Практически сразу появились предположения, что россиянина могли отравить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу болезни Чубайса и сообщил, что ему ничего неизвестно о подробностях его злоключений.

Как сообщалось, в марте Чубайс подал в отставку и покинул Россию. Его видели в Стамбуле, когда он снимал деньги в банкомате, позже – на Кипре. В Кремле крайне неохотно обсуждали отставку Чубайса и его спешный отъезд за границу. Тогда Песков заявлял, что тот уволился по своему собственному желанию, а куда уехал – его личное дело.