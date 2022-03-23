Политик из окружения Путина Анатолий Чубайс подал в отставку и покинул страну (фото)

По информации журналистов, такое решение Анатолий Чубайс принял из-за несогласия с войной против Украины, которую начал Владимир Путин.

Спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс подал в отставку и покинул страну. Такое решение он принял из-за начатой Путиным войны против Украины. Он не намерен возвращаться в Россию. Об этом сообщило британское информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Вскоре после этого информацию об отставке Анатолия Чубайса подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что не знает, выехал ли Чубайс из России.

"Да, Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал — не уехал — это его личное дело", — сказал он.

Политик ситуацию вокруг своей отставки не комментирует, журналист Reuters попытался связаться с российским политиком. Он ответил на звонок, однако сразу же бросил трубку. Такая же ситуация произошла с журналистом Forbes Russia, когда тот спросил, действительно ли Анатолий Чубайс уехал из России.

Кроме того, журналисты из российского издания "Комерсант" написали, что Чубайс сейчас находится в Турции. Они опубликовали его фотографию из Стамбула, которая была сделана якобы 22 марта.

Анатолий Чубайс стал официальным лицом самого высокого уровня, который ушел из власти из-за войны России против Украины. Он, как и другие представители российской элиты, публично не осуждал вторжение России в Украину.

Чем известен политик?

Анатолия Чубайса называют архитектором российской приватизации. Именно он дал первую должность в Кремля для Путина в середине 1990-х. Он занимался экономическими реформами в России в 1990-х годах и один из немногих политиков, который остался в правительстве Владимира Путин. При Путине он руководил крупными российскими государственными компаниями — РАО "ЕЭС России" и "Роснано". В декабре 2021 года российский президент назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития.

Напомним, 23 марта российские СМИ написали о том, что Министр обороны России Сергей Шойгу внезапно пропал из публичного пространства. Раньше он был очень активным в СМИ, но последний раз он появлялся на публике 11 марта. Окружение министра считает, что у него проблемы с сердцем.

Кроме того, Главное управление разведки Украины сообщило, что российские олигархи хотят повлиять на Владимира Путина, либо устранить его из-за того, что несут большие убытки от российского вторжения в Украину.