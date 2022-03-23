Політик із оточення Путіна Анатолій Чубайс подав у відставку та залишив країну (фото)

За інформацією журналістів, таке рішення Анатолій Чубайс ухвалив через незгоду з війною проти України, яку розпочав Володимир Путін.

Спецпредставник президента Росії з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс подав у відставку та залишив країну. Таке рішення він ухвалив через розпочату Путіним війну проти України. Він не має наміру повертатися в Росію. Про це повідомило британське інформаційне агентство Reuters із посиланням на джерела.

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Незабаром після цього інформацію про відставку Анатолія Чубайса підтвердив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він додав, що не знає, чи Чубайс виїхав із Росії.

"Так, Чубайс звільнився за власним бажанням. А поїхав-не поїхав — це його особиста справа", — сказав він.

Політик ситуацію навколо відставки не коментує, журналіст Reuters спробував зв'язатися з російським політиком. Він відповів на дзвінок, проте одразу ж кинув слухавку. Така ж ситуація сталася з журналістом Forbes Russia, коли той запитав, чи справді Анатолій Чубайс виїхав із Росії.

Крім того, журналісти з російського видання "Комерсант" написали, що Чубайс зараз перебуває в Туреччині. Вони опублікували його фотографію зі Стамбула, яка була зроблена нібито 22 березня.

Анатолій Чубайс став офіційною особою найвищого рівня, яка пішла з влади через війну Росії проти України. Він, як і інші представники російської еліти, публічно не засуджував вторгнення Росії в Україну.

Чим відомий політик?

Анатолія Чубайса називають архітектором російської приватизації. Саме він дав першу посаду в Кремлі для Путіна в середині 1990-х. Він займався економічними реформами в Росії в 1990-х роках і є одним із небагатьох політиків, який залишився в уряді Володимира Путіна. За Путіна він керував великими російськими державними компаніями — РАТ "ЄЕС Росії" і "Роснано". У грудні 2021 року російський президент призначив його спецпредставником зі зв'язків із міжнародними організаціями для досягнення сталого розвитку.

Нагадаємо, 23 березня російські ЗМІ написали про те, що Міністр оборони Росії Сергій Шойгу раптово зник із публічного простору. Раніше він був дуже активним у ЗМІ, але востаннє він з'являвся на публіці 11 березня. Оточення міністра вважає, що в нього проблеми із серцем.

Крім того, Головне управління розвідки України повідомило, що російські олігархи хочуть уплинути на Володимира Путіна або усунути його через те, що зазнають великих збитків від російського вторгнення в Україну.