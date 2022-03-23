В РФ повідомляють про зникнення міністра оборони Шойгу

Востаннє Шойгу з'являвся у публічному просторі 11 березня. Оточення військового вважає, що має проблеми із серцем.

Міністра оборони РФ Сергія Шойгу не спостерігають у публічному просторі вже 12 днів. Про це пишуть російські журналісти-розслідувачі видань "Медіазона" й "Агентство".

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За словами розслідувачів, раніше Шойгу був дуже активним у ЗМІ. При цьому його остання поява в публічному просторі помічена 11 березня — 12 днів тому.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі з 11 березня, тобто 12 днів із 28, поки йде війна в Україні. Першим на це звернув увагу журналіст Дмитро Трещанін", — пише "Медіазона".

За повідомленням "Агентства", в оточенні Сергія Шойгу обговорюють, що має проблеми із серцем. При цьому журналістам не вдалося отримати офіційний коментар від Міністерства оборони РФ — 23 березня телефонні номери пресслужби не відповідають. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков також не відреагував на запит журналістів.

"Агентство" пише, що з інформаційного простору зник не лише Сергій Шойгу. З 11 березня немає повідомлень і про заходи з головою Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Нагадаємо, за даними Міноборони РФ, Шойгу підписав указ поповнити російські війська 17-річними підлітками. Усе через дефіцит живої сили.

Також раніше стало відомо, що Путін і Шойгу планують вирубування українського лісу. За даними розвідки, гроші від вирубування підуть на забезпечення окупантів.