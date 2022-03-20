Росія готується відправити на війну неповнолітніх "юнармійців" — розвідка (документ)
За даними ГУР Міноборони, Шойгу підписав указ через дефіцит живої сили для поповнення військ підлітками 17-18 років.
Міністр оборони Сергій Шойгу підписав указ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного руху "Юнармія" до спеціальної операції на території України". Документ, який підтверджує цю інформацію, опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
Як повідомляють розвідники, через нестачу живої сили для поповнення окупаційної армії Кремль розглядає можливість залучення неповнолітніх громадян РФ. Відповідний указ 15 березня підписав глава Міноборони Шойгу.
В указі повідомляють про підготовку звітності потенційного людського резерву віком 17-18 років. У Міноборони повинні надати пропозиції термінів проведення підготовки особового складу в найкоротші терміни. Контролювати виконання указу призначено начальника головного військово-політичного управління Геннадія Жидка.
"Юнармія" — це російська дитячо-юнацька мілітаристська організація при Міноборони Росії. Створена у 2016 році. До неї приймають дітей віком від 8 до 18 років. В організації акцентують на військово-патріотичному вихованні з духовними цінностями.
Нагадаємо, 18 березня розвідка опублікувала список окупантів із Дагестану. В переліку вказано понад 3300 прізвищ.
16 березня розвідники повідомляли, що окупанти спалюють тіла загиблих військових на Донецькому металургійному комбінаті, щоб зменшити дані про втрати.