Росія готується відправити на війну неповнолітніх "юнармійців" — розвідка (документ)

За даними ГУР Міноборони, Шойгу підписав указ через дефіцит живої сили для поповнення військ підлітками 17-18 років.

Міністр оборони Сергій Шойгу підписав указ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного руху "Юнармія" до спеціальної операції на території України". Документ, який підтверджує цю інформацію, опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Як повідомляють розвідники, через нестачу живої сили для поповнення окупаційної армії Кремль розглядає можливість залучення неповнолітніх громадян РФ. Відповідний указ 15 березня підписав глава Міноборони Шойгу.

В указі повідомляють про підготовку звітності потенційного людського резерву віком 17-18 років. У Міноборони повинні надати пропозиції термінів проведення підготовки особового складу в найкоротші терміни. Контролювати виконання указу призначено начальника головного військово-політичного управління Геннадія Жидка.

[ + – ] Указ Шойгу [ + – ] Указ Шойгу [ + – ] Указ Шойгу

"Юнармія" — це російська дитячо-юнацька мілітаристська організація при Міноборони Росії. Створена у 2016 році. До неї приймають дітей віком від 8 до 18 років. В організації акцентують на військово-патріотичному вихованні з духовними цінностями.

Нагадаємо, 18 березня розвідка опублікувала список окупантів із Дагестану. В переліку вказано понад 3300 прізвищ.

16 березня розвідники повідомляли, що окупанти спалюють тіла загиблих військових на Донецькому металургійному комбінаті, щоб зменшити дані про втрати.