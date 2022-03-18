Військова розвідка України показала список окупантів із Дагестану (фото)
За даними ЗМІ, щонайменше 130 дагестанських військових загинули в Україні. Більшість тіл доставили до республіки та передали родичам.
Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) опублікувало список з іменами російських окупантів із Дагестану.
У переліку представлені дані понад 3,3 тисяч військових 136-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 63354) з міста Буйнакськ Російської Республіки Дагестан.
Це формування входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.
"Військові скоюють злочини проти народу України. Кожен українець має знати їхні імена", — заявили розвідники.
За всі злочини проти мирного населення України військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, нагадали у ГУР МО.
Війна України з РФ — скільки загинуло солдат із Дагестану?
Видання "Кавказький вузол" 16 березня повідомило, що з початку війни Росії з Україною офіційно підтвердили загибель не менше 30 військових із Дагестану.
"Кавказ.Реалии" з посиланням на джерело в уряді регіону писало 15 березня про загибель щонайменше 130 військовослужбовців-контрактників із Дагестану. Тіла більшості вбитих, за інформацією журналістів, доставили до республіки та передали родичам.
Голова Дагестану Сергій Меліков був першим російським чиновником, який 26 лютого розповів про загибель в Україні уродженця села Кані 25-річного старшого лейтенанта, командира роти 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку ПДВ Нурмагомеда Гадж.
3 березня на нараді з членами Ради безпеки президент РФ Володимир Путін поінформував про загибель ще одного дагестанця — лакця за національністю.
Міноборони Великобританії 18 березня заявила, що ворог не може оточити Київ і Миколаїв через ефективні дії ЗСУ.
Американська розвідка зазначила, що втрати російських військ в Україні становлять від 14 до 21 тис. осіб.
Нагадаємо, що 18 березня вранці ЗС РФ завдали ракетного удару з Чорного моря по авіаремонтному заводу у Львові. Із шести ракет чотири влучили у ціль.