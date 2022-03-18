Військова розвідка України показала список окупантів із Дагестану (фото)

За даними ЗМІ, щонайменше 130 дагестанських військових загинули в Україні. Більшість тіл доставили до республіки та передали родичам.

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) опублікувало список з іменами російських окупантів із Дагестану.

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У переліку представлені дані понад 3,3 тисяч військових 136-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 63354) з міста Буйнакськ Російської Республіки Дагестан.

[ + – ] Частина входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ

Це формування входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

"Військові скоюють злочини проти народу України. Кожен українець має знати їхні імена", — заявили розвідники.

[ + – ] Військові злочинці постануть перед судом

За всі злочини проти мирного населення України військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, нагадали у ГУР МО.

Війна України з РФ — скільки загинуло солдат із Дагестану?

Видання "Кавказький вузол" 16 березня повідомило, що з початку війни Росії з Україною офіційно підтвердили загибель не менше 30 військових із Дагестану.

"Кавказ.Реалии" з посиланням на джерело в уряді регіону писало 15 березня про загибель щонайменше 130 військовослужбовців-контрактників із Дагестану. Тіла більшості вбитих, за інформацією журналістів, доставили до республіки та передали родичам.

[ + – ] В Україні загинули щонайменше 130 військовослужбовців із Дагестану

Голова Дагестану Сергій Меліков був першим російським чиновником, який 26 лютого розповів про загибель в Україні уродженця села Кані 25-річного старшого лейтенанта, командира роти 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку ПДВ Нурмагомеда Гадж.

3 березня на нараді з членами Ради безпеки президент РФ Володимир Путін поінформував про загибель ще одного дагестанця — лакця за національністю.

Міноборони Великобританії 18 березня заявила, що ворог не може оточити Київ і Миколаїв через ефективні дії ЗСУ.

Американська розвідка зазначила, що втрати російських військ в Україні становлять від 14 до 21 тис. осіб.

Нагадаємо, що 18 березня вранці ЗС РФ завдали ракетного удару з Чорного моря по авіаремонтному заводу у Львові. Із шести ракет чотири влучили у ціль.