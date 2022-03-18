Армія РФ за тиждень практично не просунулась углиб України, — Міноборони Великобританії

За даними британської розвідки, через великі втрати РФ почала використовувати більш стару та неточну зброю. Це може спричинити зростання смертності серед цивільного населення.

Збройні сили РФ за цей тиждень просунулися углиб України мінімально. Про це повідомляється у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

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За оцінками відомства, ворогові не вдається досягти планів щодо оточення Києва та Миколаєва через ефективну оборону української армії.

Водночас низка міст страждає від обстрілів або перебуває в оточенні — Чернігів, Суми, Харків і Маріуполь. Ці міста страждають від важкого бомбардування російської авіації та артилерії.

За даними ООН, як стверджують у Міноборони, кількість біженців з України становила 3,2 млн людей. В організації вважають, що ця кількість зростатиме через російську агресію, що триває.

[ + – ] Карта бойових дій за версією Міноборони Британії

Зазначається, що російські війська сильно прив'язані до доріг. Їхні солдати "не демонструють бажання до активних маневрів із бездоріжжя" і не мають тотального контролю повітряного простору. Контратаки ЗСУ змушують ЗС РФ змінювати фокус із наступу на оборону.

Також зазначається, що Росія почала використовувати більш застарілу та менш точну зброю. Це може бути пов'язано з тим, що вони втратили більше людей і техніки, ніж спочатку планувалося. Однак це веде до зростання кількості жертв серед місцевого населення.

Нагадаємо, за даними розвідки США, втрати російських військ в Україні становлять від 14 до 21 тисяч людей.

Також повідомлялося, що спецназ ССО знищив броньовик "Тигр" і БТР із російським десантом.