Від 14 до 21 тисячі: американська розвідка озвучила кількість втрат військ РФ

У Палаті представників вважають, що попри шокуючі втрати Путін навряд чи змінить свою стратегію. Він продовжуватиме кидати свої війська для вирішення проблем.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло понад 7 000 військових ЗС РФ. Це більше, ніж кількість загиблих американських солдат за 20 років війни в Іраку й Афганістані разом узятих. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на офіційні особи в Пентагоні.

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Як пишуть автори, такі приголомшливі втрати мають наслідки для боєздатності російських підрозділів, зокрема солдат у танкових з'єднаннях. Чиновники в Пентагоні стверджують, що 10% рівень втрат із вбитими та пораненими для одного підрозділу робить його нездатним виконувати бойові завдання.

З більш ніж 150 000 російських військових, які беруть участь у вторгненні, кількість втрат становить від 14 000 до 21 000 осіб, враховуючи вбитих і поранених. Кількість загиблих становить понад 7 000 військових. Представники з НАТО, України та РФ заявили, що ЗС РФ втратила в бою щонайменше чотирьох генералів. Вони були на полі бою, щоб ймовірно підвищити бойовий дух солдатів.

Офіційні особи США вважають, що така кількість втрат і загиблих на війні може зруйнувати волю до продовження бойових дій. Уже зараз до адміністрації Байдена надходять звіти, в яких зазначаються, що російські солдати просто паркують техніку, а самі йдуть у ліс.

На момент написання статті в РФ визнають лише 498 загиблих, а український Генштаб говорить про 13 500 втрат у росіян. Офіційні особи США складають свої звіти на основі супутникових знімків, відео й інших доказів. Наприклад, вони знають кількість членів екіпажу в танку, виходячи з якого можна аналізувати втрати в живому складі.

Двоє американських військових повідомили виданню, що вони зафіксували як мінімум один випадок, коли після перехоплення переговорів російських військових їхню базу знищила українська армія.

Проте опитані військові фахівці вважають, що попри шокуючі втрати Путін навряд чи змінить свою стратегію.

"Це приголомшує, і росіяни ще навіть не дійшли до гіршого, коли вони вступили в міські бої у містах. Я не думаю, що це вплине на розрахунки Путіна. Він не хоче програвати. Його загнали в кут, але він продовжить кидати війська на рішення проблем", — заявив член палати представників із збройних сил і розвідки Джейсон Кроу.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗС РФ масово дезертують та відмовляються воювати проти ЗСУ.

Також повідомлялося, що російські окупанти знищили 90% Маріуполя. За словами заступника мера Сергія Орлова, лише за один день війська РФ скинули на портове місто майже 100 бомб і завдали 22 авіаудари.