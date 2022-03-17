Обложений Маріуполь: російська армія зруйнувала місто на 90% (фото)

Заступник мера міста Сергій Орлов розповів, що лише за 15 березня по місту було завдано 22 авіаудари та скинуто майже 100 бомб.

В обложеному Маріуполі практично не залишилося жодної будівлі без пошкоджень — майже 90% міста зруйновано. Про це повідомив заступник мера міста Сергій Орлов в інтерв'ю українській газеті Forbes.

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Будинки або повністю зруйновані, або зазнали пошкоджень унаслідок атак армії РФ. За даними міськради, лише 15 березня російська авіація завдала приблизно 22 авіаудари, під час яких на Маріуполь було скинуто майже 100 бомб.

"Це тонна тротилу, уявляєте!" — каже Орлов.

[ + – ] Руйнування у Маріуполі [ + – ] Руйнування у Маріуполі [ + – ] Руйнування у Маріуполі [ + – ] Руйнування у Маріуполі [ + – ] Руйнування у Маріуполі [ + – ] Руйнування у Маріуполі

У місті вже не гасять пожежі, бо вся спецтехніка пошкоджена чи знищена. Крім того, закінчується паливо, яке залишилося для машин водоканалу, що доставляють мешканцям воду, де це можливо.

Усі підприємства у місті зупинилися. Відновити їхню роботу неможливо. Як повідомив Орлов, особливо дісталося великому заводу "Азовсталь" — підприємство внаслідок авіанальотів було повністю зруйноване.

Загалом із кожним днем ситуація у Маріуполі погіршується. Жителям обложеного міста, що знаходиться під постійними обстрілами російських військ, гостро не вистачає води. У деяких приватних секторах ще можна набрати воду з колодязів, проте для міста, в якому, за словами Орлова, залишилося до 400 тис. людей, цього катастрофічно мало.

Заступник градоначальника розповів, що в усій цій плачевній ситуації найстрашніше — це становище, в якому опинилися майже 3 тис. немовлят, оскільки в місті відсутнє дитяче харчування.

Раніше повідомлялося, що російська авіація скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де від обстрілу ховалися сотні мирних містян. За словами нардепа Сергія Тарути, ніхто не може дізнатися, скільки людей залишилося під завалами і чи є вцілілі.

У мережі почали з'являтись відео з обложеного Маріуполя. Маріупольці, які змогли залишити місто, почали публікувати відео зруйнованих вулиць і будинків від російських бомбардувань та обстрілів.