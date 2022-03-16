У мережі почали з'являтися відео зруйнованих житлових будинків у Маріуполі через обстріл ЗС РФ

Жителі міста змушені готувати їжу на багаттях, та ховати своїх рідних у дворах будинків. У місті не працює швидка допомога, а руйнування охопили усі райони Маріуполя.

З Маріуполя змогли виїхати вже приблизно 20,5 тисяч людей. Завдяки цьому в мережі почали з'являтися відео наслідки обстрілу міста російськими військами. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Інформатор Маріуполь".

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Один із користувачів опублікував відео з центру міста. Як видно на кадрах вулиці міста зруйновані, довкола лежать повалені дерева, а люди готують їжу на багаттях. Через обстріл людей немає можливості поховати загиблих на цвинтарі, тому вони ховають їх прямо у дворах будинків.

[ + – ] Жителям доводиться ховати людей прямо у дворах

Також у мережі публікують фото обстрілу будинків мікрорайону Східний, який знаходився найближче до лінії фронту до повномасштабного вторгнення. Російські війська обстріляли мікрорайон у перший день війни.

[ + – ] Обстріли Східного

Ситуація у Маріуполі: що кажуть військові

Військові з полку "Азов" стверджують, що насправді люди не уявляють масштабів гуманітарної катастрофи в місті. Швидкі допомоги містом не їздять і ніхто нікому не допомагає.

Українським бійцям доводиться під обстрілами авіації РФ та артилерії надавати допомогу не лише побратимам, а й цивільному населенню. В "Азові" наголошують, чи не кожна бомба, "Град" і руйнування — це не просто поранені. Це відірвані кінцівки, розірвані тіла й інші травми.

"Але слухайте, тому що ви повинні розуміти ситуацію і діяти. Нагадувати про Маріуполь. Кричати про нього. Тому що ми не хочемо бути героями та мучениками посмертно", — наголосили військові.

[ + – ] Наслідки авіаудару в центрі Маріуполя

За словами радника мера Петра Андрющенка, до обстрілів із повітря та артилерії додалися обстріли з води. Кораблі РФ вдарили ракетами в районі села Б. Коса в бік міста.

"Росіяни продовжують знищувати місто та містян. Їхня мета — стерти символ опору та форпост України", — стверджує Андрющенко.

Нагадаємо, з 1 березня Маріуполь перебуває в оточенні. 15 березня стало відомо, що російські військові захопили сотні людей в обласній лікарні.

Водночас полк "Азов" ліквідував генерала РФ та знищив спецназ ГРУ в Маріуполі.