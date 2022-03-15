У Маріуполі російські військові утримують сотні людей в обласній лікарні

Персонал, пацієнти та мешканці сусідніх будинків змушені сидіти у підвалі, а машини не можуть під'їхати до медустанови вже дві доби.

Російські військові у Маріуполі заблокували у будівлі обласної лікарні інтенсивної терапії персонал, пацієнтів та ще сотні людей із сусідніх будинків. Людям не дозволяють залишити установу. Перед цим лікарня була майже зруйнована ворожим вогнем. Про це у своєму телеграм-каналі у вівторок, 15 березня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За словами чиновника, російські військові "взяли у заручники лікарів та пацієнтів". Один із працівників лікарні встиг йому повідомити, що із закладу неможливо вийти через сильний обстріл.

"Сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під'їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки... До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна", — цитує співробітника медичного закладу голова ОВА.

Кириленко звернувся до міжнародних правозахисних організацій із закликом відреагувати на порушення норм та звичаїв війни з боку російських військових.

"Російським нелюдам мало руйнувань — тепер вони зробили з людей заручників", — заявив чиновник.

Раніше Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що гуманітарний коридор у Маріуполі заблоковано за власною вказівкою президента РФ Володимира Путіна. Вантаж із їжею, ліками та іншими речами першої необхідності застряг у Бердянську.

Разом з тим, станом на 14 березня, колоні з понад 100 приватних автомобілів вдалося залишити місто, що знаходиться в облозі.