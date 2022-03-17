Окупанти масово дезертують і відмовляються воювати проти ЗСУ, — Генштаб

За даними військового командування, українські військовослужбовці лише за добу знищили 10 одиниць авіації ЗС РФ.

Особовий склад російсько-окупаційних військ деморалізований, тому дедалі більше військовослужбовців дезертирують чи відмовляються воювати проти української армії. Свіже зведення публікує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Військове командування нагадує, що Україна вже 22 дні обороняється від російських окупантів, які продовжують зазнавати колосальних бойових втрат.

Протягом минулої доби, за даними Генштабу, ЗСУ знищили командний пункт і підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ. Точні дані про втрати окупантів наразі встановлюються.

Зенітно-ракетні війська Повітряних сил і засоби ППО за день, зі свого боку, знищили десять повітряних цілей противника:

два винищувачі-бомбардувальники Су-34;

три винищувачі Су-34СМ;

три вертольоти;

БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Як зазначили в пресслужбі Генштабу ЗСУ, інформація про знищення ще одного російського літака та загибель льотчиків уточнюється. Командування стверджує, що Росія спеціально завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, оскільки наземна операція Кремля зазнає краху.

Окупаційна армія, за словами військових, має великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів і підрозділів забезпечення, а особовий склад дедалі частіше почав відмовлятися воювати на території України.

"Особовий склад противника деморалізовано, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні", — підсумували в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, вранці 17 березня в Дарницькому районі Києва спалахнула багатоповерхівка через потрапляння уламків російської ракети. За даними рятувальників, унаслідок НП загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Також повідомлялося, що російські окупанти знищили 90% Маріуполя. За словами заступника мера Сергія Орлова, лише за один день війська РФ скинули на портове місто майже 100 бомб і завдали 22 авіаудари.