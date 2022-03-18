Армия РФ за неделю практически не продвинулась вглубь Украины, - Минобороны Великобритании

По данным британской разведки, из-за больших потерь РФ начала использовать более старое и неточное оружие. Это может привести к росту смертности среди гражданского населения.

Вооруженные силы РФ за эту неделю продвинулись вглубь Украины минимально. Об этом сообщается в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По оценкам ведомства, врагу не удается достичь планов по окружению Киева и Николаева из-за эффективной обороны украинской армии.

Вместе с тем ряд городов страдают от обстрелов либо находятся в окружении — Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь. Эти города страдают от тяжелой бомбардировки российской авиации и артиллерии.

По данным ООН, как утверждают в Минобороны, количество беженцев из Украины составило 3,2 млн человек. В организации считают, что это число будет возрастать из-за продолжающейся российской агрессии.

[ + – ] Карта боевых действий по версии Минобороны Британии

Отмечается, что российские войска сильно привязаны к дорогам. Их солдаты "не демонстрируют желания к активным маневрам по бездорожью" и не имеют тотального контроля воздушного пространства. Контратаки ВСУ заставляют ВС РФ менять фокус с наступления на оборону.

Также указывается, что Россия стала использовать более устаревшее и менее точное оружие. Это может быть связано с тем, что они потеряли больше людей и техники, чем изначально планировалось. Однако это ведет к росту числа жертв среди местного населения.

Напомним, по данной разведки США, потери российских войск в Украине составляют от 14 до 21 тысячи людей.

Также сообщалось, что спецназ ССО уничтожил броневик "Тигр" и БТР с российским десантом.