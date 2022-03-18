Военная разведка Украины показала список оккупантов из Дагестана (фото)

По данным СМИ, как минимум 130 дагестанских военных погибли в Украине. Большинство тел доставили в республику и передали родственникам.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) опубликовало список с именами российских оккупантов из Дагестана.

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В перечне представлены данные более 3,3 тысячи военных 136-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 63354) из города Буйнакск российской Республики Дагестан.

[ + – ] Часть входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ

Данное формирование входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

"Военные совершают преступления против народа Украины. Каждый украинец должен знать их имена", – заявили разведчики.

[ + – ] Военные преступники предстанут перед судом

За все преступления против мирного населения Украины военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности, напомнили в ГУР МО.

Война Украины с РФ – сколько погибло солдат из Дагестана?

Издание "Кавказский узел" 16 марта сообщило, что с начала войны России с Украиной официально подтвердили гибель не менее 30 военных из Дагестана.

"Кавказ.Реалии" со ссылкой на источник в правительстве региона писало 15 марта о гибели как минимум 130 военнослужащих-контрактников из Дагестана. Тела большинства убитых, по информации журналистов, доставили в республику и передали родственникам.

[ + – ] В Украине погибли как минимум 130 военнослужащих из Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов был первым российским чиновником, который 26 февраля рассказал о гибели в Украине уроженца села Кани 25-летнего старшего лейтенанта, командира роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ Нурмагомеда Гаджимагомедова.

3 марта на совещании с членами Совбеза президент РФ Владимир Путин проинформировал о гибели еще одного дагестанца – лакца по национальности.

Минобороны Великобритании 18 марта заявила, что враг не может окружить Киев и Николаев из-за эффективных действий ВСУ.

Американская разведка отметила, что потери российских войск в Украине составляют от 14 до 21 тыс. человек.

Напомним, что 18 марта утром ВС РФ нанесли ракетный удар с Черного моря по авиаремонтному заводу во Львове. Из шести ракет четыре попали в цель.