Окупанти спалюють тіла загиблих людей на Донецькому металургійному комбінаті, — розвідка

За даними ГУР Міноборони, родичам загиблих не виплачують кошти. Кількість втрат мобілізованих становить 70-80%.

У тимчасово окупованому Луганську відкрили пункт видачі тіл загиблих людей, яких мобілізували. У Донецьку частину тіл спалюють на заводі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Для приховування реальної кількості загиблих за даними розвідників, окупанти спалюють тіла людей на Донецькому металургійному комбінаті. Там же спалюють і тіла добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених тіл людей невідома.

За даними розвідників, тіла в Луганську видають у магазині "Копійка". При цьому з документів родичам видають лише свідоцтво про смерть і дозвіл на поховання. Жодних даних про обставини смерті не надають.

Також родичам не виплачують грошові компенсації для загиблих "ДНР" та "ЛНР" навіть за наявності російського паспорта. При цьому офіційно заявлялося, що загиблим громадянам РФ обіцяли виплати 12 млн рублів.

За даними розвідки, у Донецькій області триває набір до 1 армійського корпусу окупантів. Більшість мобілізованих перекидається на фронт без підготовки. Здебільшого їх використовують для розчищення перешкод та окопів. Повідомляється, що рівень втрат серед новобранців становить 70-80%.

Нагадаємо, 15 березня розвідники доповіли, що Путін і Шойгу планують вирубування і продаж українського лісу.

Раніше військова розвідка Міноборони попереджала про можливий теракт на Чорнобильській АЕС.