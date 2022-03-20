Россия готовится отправить на войну несовершеннолетних "юнармейцев", — разведка (документ)

По данным ГУР Минобороны, Шойгу подписал указ из-за дефицита живой силы для пополнения войск подростками 17-18 лет.

Министр обороны Сергей Шойгу подписал указ "Об организации привлечения членов военно-патриотического движения "Юнармия" к специальной операции на территории Украины". Документ, который подтверждает эту ин6формацию, опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Как докладывают разведчики, из-за недостатка живой силы для пополнения оккупационной армии Кремль рассматривает возможность привлечения несовершеннолетних граждан РФ. Соответствующий указ 15 марта подписал глава Минобороны Шойгу.

В указе сообщается о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет. В Минобороны должны предоставить предложения о сроках проведения подготовки личного состава в самые сжатые сроки. Контролировать выполнение указа назначен начальник главного военно-политического управления Геннадий Жидко.

[ + – ] Указ Шойгу [ + – ] Указ Шойгу [ + – ] Указ Шойгу

"Юнармия" — это российская детско-юношеская милитаристская организация при Минобороны России. Создана в 2016 году. В нее принимают детей от 8 до 18 лет. В организации делают акцент на военно-патриотическом воспитании с духовными ценностями.

Напомним, 18 марта разведка опубликовала список оккупантов из Дагестана. В перечне указано более 3300 фамилий.

16 марта разведчики докладывали, что оккупанты сжигают тела погибших военных на Донецком металлургическом комбинате, чтобы уменьшить данные о потерях.