Россия готовится отправить на войну несовершеннолетних "юнармейцев", — разведка (документ)
По данным ГУР Минобороны, Шойгу подписал указ из-за дефицита живой силы для пополнения войск подростками 17-18 лет.
Министр обороны Сергей Шойгу подписал указ "Об организации привлечения членов военно-патриотического движения "Юнармия" к специальной операции на территории Украины". Документ, который подтверждает эту ин6формацию, опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как докладывают разведчики, из-за недостатка живой силы для пополнения оккупационной армии Кремль рассматривает возможность привлечения несовершеннолетних граждан РФ. Соответствующий указ 15 марта подписал глава Минобороны Шойгу.
В указе сообщается о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет. В Минобороны должны предоставить предложения о сроках проведения подготовки личного состава в самые сжатые сроки. Контролировать выполнение указа назначен начальник главного военно-политического управления Геннадий Жидко.
"Юнармия" — это российская детско-юношеская милитаристская организация при Минобороны России. Создана в 2016 году. В нее принимают детей от 8 до 18 лет. В организации делают акцент на военно-патриотическом воспитании с духовными ценностями.
Напомним, 18 марта разведка опубликовала список оккупантов из Дагестана. В перечне указано более 3300 фамилий.
16 марта разведчики докладывали, что оккупанты сжигают тела погибших военных на Донецком металлургическом комбинате, чтобы уменьшить данные о потерях.