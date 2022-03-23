В РФ сообщают о пропаже министра обороны Шойгу

В последний раз Шойгу появлялся в публичном пространстве 11 марта. Окружение военного считает, что у него проблемы с сердцем.

Министра обороны РФ Сергея Шойгу не наблюдают в публичном пространстве уже 12 дней. Об этом пишут российские журналисты-расследователи изданий "Медиазона" и "Агентство".

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По словам расследователей, ранее Шойгу был очень активным в СМИ. При этом, его последнее появление в публичном пространстве замечено 11 марта — 12 дней назад.

"Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то есть 12 дней из 28, пока идет война в Украине. Первым на это обратил внимание журналист Дмитрий Трещанин", — пишет "Медиазона".

По сообщению "Агентства", в окружении Сергея Шойгу обсуждают, что у него проблемы с сердцем. При этом, журналистам не удалось получить официальный комментарий от Министерства обороны РФ — 23 марта телефонные номера пресс-службы не отвечают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не отреагировал на запрос журналистов.

"Агентство" пишет, что с информационного пространства пропал не только Сергей Шойгу. С 11 марта нет сообщений и о мероприятиях с главой Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Напомним, по данным Минобороны РФ, Шойгу подписал указ пополнить российские войска 17-летними подростками. Все из-за дефицита живой силы.

Также ранее стало известно, что Путин и Шойгу планируют вырубку украинского леса. По данным разведки, деньги от вырубки уйдут на обеспечение оккупантов.