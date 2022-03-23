Володимира Путіна готуються усунути його власні олігархи, — ГУР

За інформацією української розвідки, особиста зустріч із Путіним для багатьох представників російських ділових кіл стала неможливою через самоізоляцію диктатора.

Російські олігархи хочуть вплинути на Володимира Путіна, або усунути його, оскільки зазнають величезних збитків від російсько-української війни, що триває. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

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Казахський мільярдер Олександр Машкевич і російський олігарх Петро Авен зустрілися в Москві, щоб обговорити ситуацію, що склалася. Авен розповів про роздратування, яке накопичилося в російських олігархів щодо політики Путіна.

Міжнародні санкції, введені проти Росії та низки російських підприємців, боляче вдарили мільярдерів цієї країни.

Російський великий бізнес зараз активно шукає способи вплинути на Путіна, а також на його найближче оточення з силового блоку в уряді. Зустріч із російським президентом досі не відбулася, оскільки Путін, по суті, перебуває в ізоляції й не контактує практично ні з ким.

Зокрема Путін не розмовляє з тими олігархами, яких вважає неблагонадійними. Тому деякі російські мільярдери розпочали переговори про фізичну ліквідацію Володимира Путіна.

Петро Авен посідає 30-е місце у списку найбагатших людей Росії за версією Forbes, його статки у 2021 році становили $5,3 млрд.

Статки Олександра Машкевича за даними Forbes — півтора мільярда доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін наказав перевести розрахунки за постачання газу з євро до рублів. Також російський диктатор готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму.