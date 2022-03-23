Путін вирішив перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі

Президент РФ вважає, що перехід у міжнародних розрахунках на російську валюту не завадить національній торгівлі.

Президент Росії Володимир Путін назвав низку світових валют, включаючи долари та євро, які скомпрометували себе. І наказав російському уряду перейти на розрахунки в рублях за постачання газу, відмовившись від валютних розрахунків, повідомляє ТАСС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"Мною прийнято рішення в найкоротший час реалізувати комплекс заходів щодо переведення оплати — почнемо з цього — нашого природного газу, що постачається в так звані недружні країни, за російські рублі", — заявив Путін.

У планах у росіян тепер повна відмова в розрахунках у доларах та євро.

"Хочу окремо наголосити, що Росія продовжить, безумовно, постачати природний газ відповідно до обсягів і за цінами, принципами ціноутворення, зафіксованими в укладених раніше контрактах", — уточнив Путін.

Російський президент вважає, що така новація не завадить міжнародним розрахункам з Росією, оскільки недружні їй країни матимуть змогу здійснювати необхідні операції в рублях.

"Прошу уряд дати відповідну директиву "Газпрому" щодо внесення змін до чинних контрактів. При цьому всім закордонним споживачам має бути надана можливість здійснювати необхідні операції", — дав розпорядження Путін.

Раніше Фокус повідомляв, що Британія готується до націоналізації дочірньої компанії "Газпрому". До цього під санкції ЄС потрапила низка росіян, пов'язаних з Газпромом та Роснафтою.