Великобританія готується націоналізувати "доньку" Газпрому, — ЗМІ

За інформацією журналістів, компанія має понад 30 тисяч клієнтів. З нею співпрацюють французькі та австрійські компанії, а також "дрібні гравці".

У Британії уряд має намір взяти під контроль "доньку" російського "Газпрому", компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Це пов'язано з тиском на бізнес РФ, пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

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Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. тепер кандидат на запровадження щодо неї спеціального адміністративного режиму.

"Чиновники уважно стежать за ситуацією", — зазначає агентство.

Справа в тому, що багато великих компаній дали вказівку своїм трейдерам не укладати угоди з GM&T. У той же час з "дочкою Газпрому" співпрацюють французькі TotalEnergies SE та Engie SA, австрійська OMV AG, а також "деякі дрібні гравці". Компанія має понад 30 тис. бізнес-клієнтів.

Що відомо про "доньку" Газпрому

Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. працює під брендом Gazprom Energy. Компанія забезпечує комерційні підприємства та урядові установи, зокрема підрозділи Державної служби охорони здоров'я.

Нагадаємо, у Німеччині вирішили відмовлятися від російського газу після вторгнення РФ в Україну, попри те, що раніше ФРН підтримувала імпорт російського енергоресурсу, а також "Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що "Газпром" перестане бути офіційним спонсором УЄФА. Водночас, УЄФА виділить один мільйон євро для допомоги українським дітям, які потрапили в зону ризику через вторгнення агресора.