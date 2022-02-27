Шольц: Німеччина знизить залежність щодо російського газу

Німеччина побудує два LNG-термінали для прийому зрідженого газу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив 27 лютого, що Німеччина вирішила прискорити роботи з будівництва у країні двох терміналів LNG, аби знизити залежність від імпорту російського газу. Про це пише видання "S&P Global".

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За даними видання, у своєму зверненні до парламенту Німеччини Шольц також заявив, що Німеччина прагнутиме збільшити свої запаси газу на 2 мільярди кубометрів за рахунок використання варіантів довгострокового зберігання, а також купувати газ у координації з ЄС.

"Німеччина особливо залежить від імпорту російського газу. У 2020 році контрольований державою російський "Газпром" продав 45,8 млрд. кубометрів газу Німеччині і збільшив продажі на 10,5% минулого року, що означає загалом 50,6 млрд. кубометрів газу з Росії в 2021 році", — йдеться у статті.

Там зазначено, що чистий імпорт газу до Німеччини минулого року становив близько 84 млрд. кубометрів, а на Росію припадало близько 60% імпорту газу до Німеччини у 2021 році.

"Ми зробимо більше, щоб гарантувати надійніше енергопостачання нашої країни", — сказав Шольц, додавши, що Німеччина працюватиме над зниженням своєї залежності від "єдиних постачальників".

За словами Шольца, нещодавні події показали, що енергетична політика має вирішальне значення не лише для економіки та навколишнього середовища Німеччини, а й безпеки Німеччини.

"Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми також вирішили швидко побудувати два термінали LNG у Брунсбюттелі та Вільгельмсхафені", — цитує видання слова Шольца.

Нагадаємо, раніше у Німеччині відреагували на визнання Росією незаконних "ЛДНР". Канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив Мінекономіки наново оцінити проект "Північний потік-2" та сертифікацію проекту було зупинено.