"Північний потік-2" заморожено — голова МЗС Німеччини

Російські ЗМІ пишуть, що інформацію про заморожування "ПП-2" озвучила голова МЗС ФРН Анналена Бербок. В офіційних джерелах підтвердження такої інформації поки що немає, але 22 лютого Німеччина офіційно зупинила сертифікацію проєкту.

22 лютого у Німеччині відреагували на визнання Росією незаконних "ЛДНР". Канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив Мінекономіки наново оцінити проєкт "Північний потік-2" та сертифікацію проєкту було зупинено. Перед неформальною зустріччю голів МЗС у Парижі 22 лютого міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що "Північний потік-2" заморожено, пише російське видання РІА-Новини.

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Глава МЗС ФРН заявила, що "Росія має відчути наслідки за свої дії, адже порушила все, що обіцяла":

"Ми з міжнародними партнерами підготували пакет санкцій, які зараз оформляємо. Це індивідуальні, фінансові та економічні заходи обмежень. Німецький уряд прямо зараз заморозив "Північний потік-2", — цитує голову МЗС Німеччини російське видання 22 лютого.

Водночас, підтвердження цієї інформації в офіційних джерелах поки що немає. Нові санкції країн Євросоюзу пов'язані з тим, що 21 лютого президент РФ Путін офіційно визнав незаконні "ЛДНР". 22 лютого Великобританія ввела нові заходи проти Росії: під удар потрапили 5 банків і три наближених до Путіна бізнесмени.

Вдень 22 лютого канцлер ФРН заявив про зупинення сертифікації "Північного потоку-2". Як прокоментував Шольц, без сертифікації Північний потік-2 не може бути запущений в експлуатацію.

Білорусь заявила про "повагу" до рішення Москви, але утрималася від визнання незалежності ОРДЛО. За інформацією видання CNBC, Угорщина не підтримала нових санкцій проти Росії. Як заявив Володимир Зеленський, він провів телефонну розмову з прем'єром Угорщини і представники країн домовилися "про спільні зусилля для мирного врегулювання".