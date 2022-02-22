Британія оновила санкції проти РФ: під удар потрапили п'ять банків і оточення Путіна
Британський політик Борис Джонсон нагадав, що глава Кремля Володимир Путін мав можливість вирішити ситуацію дипломатичним шляхом, але РФ не скористалася цим.
Британія оновила список санкцій щодо Росії у зв'язку з визнанням Москвою так званих республік Донбасу. Уряд ввів обмеження проти п'яти російських банків і трьох бізнесменів, наближених до глави Кремля Володимира Путіна, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон під час виступу в парламенті, передає ВВС.
Під санкціями опинилися:
- "Промзв'язокбанк";
- "Індустріальний Ощадний банк";
- Акціонерне товариство "Чорноморський Банк Розвитку та Реконструкції";
- товариство "Акціонерний Банк Росія";
- Генбанк.
Щодо індивідуальних обмежень, їх запровадили проти оточення російського президента, бізнесменів:
- Геннадія Тимченка;
- Бориса й Ігоря Ротенбергов.
Джонсон зазначив, що Захід не помилився у своїх прогнозах, і останні події (визнання Москвою "Л/ДНР") це підтверджують.
Нагадаємо, Борис Джонсон у ході розмови телефоном з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Росія може вторгнутися в Україну в "найближчі дні або навіть години".
Як відомо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення визнати незалежність "ЛНР" і "ДНР".