Борис Джонсон припустив вторгнення РФ в Україну "найближчими годинами та днями"

У Британії заявили, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну буде "абсолютною катастрофою".

У зв'язку з визнанням Москвою "республік" Донбасу, вторгнення Росії в Україну може розпочатися найближчими днями або навіть годинами, повідомив глава британського уряду Борис Джонсон під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, пише Reuters.

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"Підкреслюючи його серйозне занепокоєння щодо останніх подій у регіоні, прем'єр-міністр сказав президенту Зеленському, що вважає, що вторгнення є реальною можливістю найближчими годинами та днями", – цитує видання слова Джонсона.

Також британський прем'єр запевнив у підтримці його країною суверенітету й територіальну цілісність України. На Росію, за його словами, чекають жорсткі економічні санкції.

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Джонсон наголосив, що якщо Росія піде на повномасштабне вторгнення в Україну, то це буде справжня катастрофа.

"Боюсь, усе свідчить про те, що президент Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, захоплення, підпорядкування незалежної, суверенної європейської країни, і я думаю, давайте будемо абсолютно зрозумілими, що це буде абсолютною катастрофою", – наголосив британський політик.

Як відомо, низка країн засудила рішення Москви визнати "Л/ДНР", зокрема в Євросоюзі, де заявили про нові санкції проти Росії.

У США теж заявили про заходи у відповідь Кремлю за визнання ОРДЛО. Йдеться про новий пакет санкцій.