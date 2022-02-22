США дозволили жителям ОРДЛО користуватися месенджерами та соцмережами, незважаючи на санкції

У Білому домі пояснили поступки бажанням "підтримати ні в чому не винних людей, які не мали вибору через дестабілізаційні та незаконні дії Росії".

Санкції США щодо "Л/ДНР", прийняті в ніч на 22 лютого, передбачають низку заборон, зокрема майже повне економічне ембарго. Проте мешканцям "республік" дозволено користуватися месенджерами та соцмережами, обмінюватися повідомленнями через електронну пошту та браузери, передає ТАСС.

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Ще в низці винятків — експорт сільськогосподарських товарів та ліків.

Серед запроваджених обмежень є економічні санкції. США можуть заморозити активи осіб та компаній, які "працюють або працювали у відповідних регіонах".

Заборона також запроваджена на інвестиції в "Л/ДНР". Під санкції можуть потрапити російські чиновники та державні організації, а також директори організацій, які працюють в ОРДЛО. Обмеження стосуватимуться і тих, хто інвестував в окуповані регіони до введення ембарго. Щоб цього уникнути, компанії мають вийти із проєктів, що реалізуються на підсанкційних територіях.

Продавати обладнання в "республіках" Донбасу тепер також не можна.

Обмеження схожі на заходи, які вжили США щодо Криму у 2014 році.

Нагадаємо, 21 лютого глава Кремля Володимир Путін ухвалив рішення визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР".

Низка країн засудила таке рішення Москви, зокрема Євросоюз, де заявили про нові санкції проти Росії.