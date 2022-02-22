США разрешили жителям ОРДЛО пользоваться мессенджерами и соцсетями, несмотря на санкции

В Белом доме пояснили уступки желанием "поддержать ни в чем не повинных людей, которые не имели выбора в связи с дестабилизирующими и незаконными действиями России".

Санкций США в отношении "Л/ДНР", принятые в ночь на 22 февраля, предусматривают ряд запретов, в том числе почти полное экономическое эмбарго. Однако жителям "республик" разрешено пользоваться мессенджерами и соцсетями, обмениваться сообщениями через электронную почту и браузеры, передает ТАСС.

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Еще в ряде исключений — экспорт сельскохозяйственных товаров и лекарств.

Среди введенных ограничений есть экономические санкции. США могут заморозить активы лиц и компаний, которые "работают или работали в соответствующих регионах".

Запрет также введен на инвестиции в "Л/ДНР". Под санкции могут попасть российские чиновники и государственные организации, а также директора организаций, работающие в ОРДЛО. Ограничения коснутся и тех, кто инвестировал в оккупированные регионы до введения эмбарго. Чтобы этого избежать, компании должны выйти из проектов, реализуемых на подсанкционных территориях.

Продавать оборудование в "республиках" Донбасса теперь также нельзя.

Ограничения схожи с мерами, принятыми США в отношении Крыма в 2014 году.

Напомним, 21 февраля глава Кремля Владимир Путин принял решение признать независимость "ЛНР" и "ДНР".

Ряд стран осудил такое решение Москвы, в том числе Евросоюз, где заявили о новых санкциях против России.