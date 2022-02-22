Борис Джонсон допустил вторжение РФ в Украину "в ближайшие часы и дни"

В Британии заявили, что полномасштабное вторжение РФ в Украину будет "абсолютной катастрофой".

В связи с признанием Москвой "республик" Донбасса, вторжение России в Украину может начаться в ближайшие дни или даже часы, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, пишет Reuters.

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"Подчеркивая его серьезную обеспокоенность относительно последних событий в регионе, премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что считает, что вторжение является реальной возможностью в ближайшие часы и дни", – цитирует издание слова Джонсона.

Также британский премьер заверил в поддержке его страной суверенитета и территориальной целостности Украины. Россию, по его словам, ждут жесткие экономические санкции.

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Джонсон подчеркнул, что если Россия пойдет на полномасштабное вторжение в Украину, это будет настоящей катастрофой.

"Боюсь, все свидетельствует о том, что президент Путин действительно настроен на полномасштабное вторжение в Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте будем абсолютно понятными, что это будет абсолютной катастрофой", – отметил британский политик.

Как известно, ряд стран осудил решение Москвы признать "Л/ДНР", в том числе в Евросоюзе, где заявили о новых санкциях против России.

В США тоже заявили об ответных мерах Кремлю за признание ОРДЛО. Речь идет о новом пакете санкций.