Ничего не закончилось, мишень РФ — Киев, Харьков, Херсон и Одесса, — Bloomberg

По данным источников Bloomberg, массированные атаки РФ приведут к огромным потерям среди гражданского населения. Они могут привести в шок жителей России, имеющих родственников в Украине.

США сообщили своим союзникам, что потенциальное российское вторжение Россию в Украину может привести к попытке атаковать Киев, Харьков, Одессу и Херсон. Об этом агентству Bloomberg сообщили три источника среди официальных лиц в Штатах.

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Указывается, что источники не предоставили подробностей разведданных об этой информации, но они подкреплены соответствующими отчетами. Официальные лица заявили, что в США пришли к такому пониманию из-за типов российских войск и средств, сосредоточенных вокруг Украины.

Массированные атаки на украинские города могут привести к огромным жертвам среди гражданского населения. В издании пишут, что они могут шокировать жителей РФ, в которой много семей имеют родственные связи с Украиной.

Атаки на некоторые из торговых артерий Украины будут иметь серьезные экономические последствия. До 70% экспорта и импорта Украины осуществляется морским путем, а порты Одесской области обрабатывают три четверти этого объема. Украина осуществляет морские перевозки в Азию, Ближний Восток, Африку и Америку и обратно.

Правительства Германии и Франции также усилили свои публичные предупреждения России. А в НАТО заявили, что все указывает на то, что "Россия планирует полномасштабное нападение на Украину".

Также, по данным источников издания, РФ может совершить кибератаки на Киев, Харьков, Одессу и Херсон.

Добавим, что данная статья вышла на Bloomberg 20 февраля, до признания Россией "Л/ДНР".

Напомним, в Великобритании заявили о готовности обрушить кибератаки на РФ в случае вторжения в Украину.

21 февраля Россия признала независимость "Л/ДНР" и ввела войска на территорию ОРДЛО для "гарантии мира".

Ранее Фокус сообщал, что защищать Харьков от возможного вторжения РФ в первый же день будет свыше 50 тысяч силовиков.