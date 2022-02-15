Защищать Харьков от возможного вторжения РФ будет свыше 50 тысяч силовиков, - СМИ

Как пишут журналисты, в городе представили план обороны, в него войдут все силовые органы, включая курсантов университета МВД и академии Нацгвардии.

В Харькове прошел закрытое совещание силовых ведомств, на которых обсудили координацию действий в случае вторжения России в город. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на источники.

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По информации собеседника издания, совещание было вчера, 14 февраля. Под руководством начальника Управления СБУ в Харьковской области, начальника штаба Антитеррористического центра региона Роман Дудик был представлен план обороны Харькова.

В штаб обороны входит СБУ, полиция, военные всех военных частей Харькова, летчики-курсанты, курсанты университета МВД и академии Нацгвардии. Отдельные задачи выполняют Вооруженные силы, пограничная служба, а также ветераны войны и активисты.

"В случае объединения данной группировки, общая численность обороны Харькова в первый же день превысит 50 тысяч человек", — заявил источник.

Также собеседник журналистов заявил, что Харьков защищен. Все подразделения обеспечены вооружением, бронетехникой, противотанковыми средствами и противоракетной обороной.

Напомним, 5 февраля в Харькове прошел Марш единства, на который пришли более 5 тысяч человек. Люди демонстрировали единство на фоне вероятности российского вторжения. Исследователи обнаружили, что Россия установила станцию РЛС в 13 км от Украины. Она отслеживает обстановку в небе над Харьковщиной.

Также в Харькове прошел тренинг для гражданских, на котором обучали тактической медицине, картографии и обращению с оружием.