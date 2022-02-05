"Восток и запад вместе": в Харькове прошел Марш единства, который ранее запретили (фото)

Марш единства был инициированный Штабом обороны Харьковщины и более восьмидесятьми общественными организациями, он прошел без происшествий.

В Харькове в субботу, 5 февраля тысячи жителей вышли на Марш единства. Люди прошлись улицами города и скандировали "Харьков — это Украина", "Украина превыше всего", "Восток и запад вместе". Таким образом участники акции решили поднять дух города на фоне возможного нападения России на Украину. Харьковчане во время шествия развернули в колонне желто-синий флаг, а часть людей держали национальные флаги в руках. По словам организаторов, на акцию вышло 5 тысяч людей, а ранее против него выступал городской совет Харькова. Об этом сообщает информационное агентство Interfax.

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"Хочу поблагодарить каждого из вас… Мы собрались и показали, что Харьков — это Украина, мы показали это всему миру. Нас хотят успокоить, хотят, чтобы мы сидели дома. Но у нас один ответ: мы не паникуем, мы готовимся", — сказал собравшимся людям один из организаторов Марша Константин Немичев.

Организаторы акции шли с большим баннером "Харьков — это Украина". Участники Марша вышли на улицы города без партийной символики, у них были только флаги Украины, такие были требования организаторов. Также людей сопровождала машина с украинской музыкой, а колона кричала "Харьков — это Украина" "Украина превыше всего", "Восток и запад вместе" и другие лозунги.

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Колонну участников сопровождали более 400 полицейских и 100 военнослужащих, а на Марш вышло более 2 тыс. харьковчан, сообщили в Национальной полиции Украины. По словам Константина Немичева, на шествие городом вышло более 5 тысяч человек. В СБУ и Нацполиции предупреждали о возможных провокациях и рисках терактов. Несмотря на это, некоторые люди выходили на акцию с детьми. Однако, по словам полиции и организаторов, Марш единства прошел без происшествий.

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2 февраля городские власти Харькова на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовали отказаться от Проведений Марша. Среди причин запрета в горсовете назвали высокий уровень заболеваний Covid-19, террористическую угрозу и вероятность провокаций.

4 февраля в Харьковский окружной административный суд поступили два иска горсовета о запрете запланированного шествия, но суд отказал в исках

Напомним, В своем интервью The Washington Post Владимир Зеленский заявил, что Россия может оккупировать Харьков, и именно с этого города может начаться открытый военный конфликт. Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города не паниковать и заявил, что Харьков останется мирным Украинским городом.