"Схід та захід разом": у Харкові пройшов Марш єдності, який раніше заборонили (фото)

Марш єдності був ініційований Штабом оборони Харківщини та понад вісімдесятьма громадськими організаціями, він пройшов без пригод.

У Харкові в суботу, 5 лютого, тисячі жителів вийшли на Марш єдності. Люди пройшлися вулицями міста та скандували "Харків — це Україна", "Україна понад усе", "Схід і захід разом". У такий спосіб учасники акції вирішили підняти дух міста на тлі можливого нападу Росії на Україну. Харків'яни під час ходи розгорнули у колоні жовто-синій прапор, а частина людей тримали національні прапори у руках. За словами організаторів, на акцію вийшло 5 тисяч людей, а раніше проти нього виступала міська рада Харкова. Про це повідомляє інформаційне агентство Interfax.

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"Хочу подякувати кожному з вас... Ми зібралися і показали, що Харків — це Україна, ми показали це всьому світу. Нас хочуть заспокоїти, хочуть, щоб ми сиділи вдома. Але в нас одна відповідь: ми не панікуємо, ми готуємось", — сказав людям, що зібралися, один з організаторів Маршу Костянтин Немічов.

Організатори акції йшли з великим банером "Харків — це Україна". Учасники Маршу вийшли на вулиці міста без партійної символіки, мали лише прапори України, такі були вимоги організаторів. Також людей супроводжувала машина з українською музикою, а колона кричала "Харків — це Україна" "Україна понад усе", "Схід та захід разом" та інші гасла.

[ + – ] Фото: Telegram Національний корпус [ + – ] Фото: Telegram Національний корпус [ + – ] Фото: Telegram Національний корпус [ + – ] Фото: Telegram Національний корпус

Колону учасників супроводжували понад 400 поліціянтів та 100 військовослужбовців, а на Марш вийшло понад 2 тис. харків'ян, повідомили у Національній поліції України. За словами Костянтина Немічова, на ходу містом вийшло понад 5 тисяч людей. У СБУ та Нацполіції попереджали про можливі провокації та ризики терактів. Попри це деякі люди виходили на акцію з дітьми. Проте, за словами поліції та організаторів, Марш єдності пройшов без пригод.

[ + – ] Фото: Facebook: Тетяна Доцяк [ + – ] Фото: Facebook Ірина Бондаренко [ + – ] Фото: Facebook Ірина Бондаренко

2 лютого міська влада Харкова на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала відмовитися від Проведення Маршу. Серед причин заборони у міськраді назвали високий рівень захворювань Covid-19, терористичну загрозу та ймовірність провокацій.

4 лютого до Харківського окружного адміністративного суду надійшли два позови міськради про заборону запланованої ходи, але суд відмовив у позовах

Нагадаємо, у своєму інтерв'ю The Washington Post Володимир Зеленський заявив, що Росія може окупувати Харків і саме з цього міста може початися відкритий військовий конфлікт. Мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців міста не панікувати та заявив, що Харків залишиться мирним Українським містом.