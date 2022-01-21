Росія може окупувати Харків, сотні тисяч життів будуть втрачені, — Зеленський

Україна, за словами президента, протистоїть одній із найсильніших армій світу, а від широкомасштабної війни постраждають навіть сусідні країни, оскільки через бойові дії розпочнеться міграційна криза.

У разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну цілісність країни захищатимуть навіть ті, хто раніше позитивно ставився до політики Кремля. Про це в інтерв'ю газеті The Washington Post заявив глава держави Володимир Зеленський.

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На пряме запитання журналіста, як Україна чинитиме опір російським військам, президент нагадав, що в країні багато російськомовних громадян, які всіляко підтримують регулярну армію і виступають проти РФ.

"Навіть ті (захищатимуть Україну — ред.), хто позитивно ставився до Росії після окупації Криму та Донбасу. Я знаю, що всі захищатимуть нашу країну. Крім армії, кожен українець боротиметься, щоб захистити свою землю", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент визнав, що Україна протистоїть одній із найсильніших армій світу, а від повномасштабного вторгнення "програють" усі сторони збройного конфлікту, оскільки кількість жертв може перевищити сотні тисяч.

Більше того, як попереджає Володимир Зеленський, від широкомасштабних бойових дій постраждають і сусідні країни, оскільки війна спровокує міграційну кризу.

Журналіст The Washington Post під час бесіди поцікавився, чи може Росія після широкомасштабного вторгнення спробувати прокласти сухопутний коридор у Крим, узявши під контроль один із найбільших морських портів Маріуполь. Співрозмовник також попросив президента України озвучити найгірший військовий сценарій для Києва.

"Якщо Росія вирішить посилити ескалацію — вона робитиме це на тих територіях, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід — вони скажуть, що захищають російськомовне населення. Після анексії Криму ми розуміємо, що це можливо (окупація Харкова — ред.) і може статися, але я не знаю, що вони робитимуть, тому що це великі міста. У Харкові понад мільйон жителів. Буде початок широкомасштабної війни", — додав Володимир Зеленський в інтерв'ю.

Нагадаємо, 20 січня спікерка МЗС РФ Марія Захарова пригрозила Києву "трагічними наслідками" через зміцнення кордонів із Росією та Білоруссю. Дипломатка звинуватила Україну, Литву та Польщу в перекиданні своїх військових у прикордонні із Союзною державою території для "підготовки власних провокацій".

У п'ятницю, 21 січня, військова розвідка України попередила, що РФ таємно завозить військову техніку на окупований Донбас.