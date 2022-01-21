Россия может оккупировать Харьков, сотни тысяч жизней будут потеряны, — Зеленский

Украина, по словам президента, противостоит одной из самых сильных армий мира, а от широкомасштабной войны пострадают даже соседние страны, поскольку из-за боевых действий начнется миграционный кризис.

В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину целостность страны будут защищать даже те, кто ранее положительно относительно к политике Кремля. Об этом в интервью изданию The Washington Post заявил глава государства Владимир Зеленский.

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На прямой вопрос журналиста, как Украина будет сопротивляться российским войскам, президент напомнил, что в стране много русскоязычных граждан, которые всячески поддерживают регулярную армию и выступают против РФ.

"Даже те (будут защищать Украину — ред.), кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все будут защищать нашу страну. Помимо армии, каждый украинец будет сражаться, чтобы защитить свою землю", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент признал, что Украина противостоит одной из самых сильных армий мира, а от полномасштабного вторжения "проиграют" все стороны вооруженного конфликта, поскольку число жертв может превысить сотни тысяч.

Более того, как предупреждает Владимир Зеленский, от широкомасштабных боевых действий пострадают и соседние страны, поскольку война спровоцирует миграционный кризис.

Журналист The Washington Post в ходе беседы поинтересовался, может ли Россия после широкомасштабного вторжения попытаться проложить сухопутный коридор в Крым, взяв под контроль один из крупнейших морских портов Мариуполь. Собеседник издания также попросил президента Украины озвучить наихудший военный сценарий для Киева.

"Если Россия решит усилить эскалацию — она будет делать это на тех территориях, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог — они скажут, что защищают русскоязычное население. После аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно (оккупация Харькова — ред.) и может произойти. Но я не знаю, что они будут делать, потому что это большие города. В Харькове более миллиона жителей. Это будет не просто оккупация, это будет начало широкомасштабной войны", — добавил Владимир Зеленский в интервью.

Напомним, 20 января спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила Киеву "трагическими последствиями" из-за укрепления границ с Россией и Беларусью. Дипломат обвинила Украину, Литву и Польшу в переброске своих военных в приграничные с Союзным государством территории для "подготовки собственных провокаций".

В пятницу, 21 января, военная разведка Украины предупредила, что РФ тайно завозит военную технику на оккупированный Донбасс.