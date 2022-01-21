Россия начала тайно завозить бронетехнику и артиллерию оккупантам на Донбассе, - разведка

По информации разведчиков, РФ развернула на своей территории центры по набору наемников для отправки в ОРДЛО после прохождения обучения.

Группировка российско-оккупационных войск на Донбассе начала получать вооружение, боевую технику и топливо из РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По информации разведки, командование Вооруженных сил России продолжает наращивать боевые возможности оперативных группировок российско-оккупационых сил на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

В частности, с начала января оккупанты тайно завезли железной дорогой и автомобильным транспортом с территории РФ свыше 7 тысяч тонн топлива, несколько танков и самоходных артиллерийских установок, а также снаряды для минометов и артиллерии.

Также в ГУР сообщают, что в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) идет активный набор наемников. Вербовка происходит в центрах, развернутых на территории России. После обучения их отправляют в ОРДЛО.

Напомним, недавно разведка сообщала, что Россия усилила боевую подготовку артиллерии оккупантов на Донбассе. Также РФ пригрозила Украине "трагическими последствиями" из-за укрепления своих границ.

Ранее в ГУР МО сообщали, что РФ готовит провокации для своей армии, чтобы обвинить в них украинских военных.