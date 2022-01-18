Россия усилила боевую подготовку артиллерии оккупантов на Донбассе, - разведка

Согласно информации разведчиков, с начала недели РФ начала сборы оккупационных корпусов начиная от уровня командиров рот до корректировщиков.

Командование Вооруженных сил России наращивает интенсивность мероприятий по боевой подготовке оккупантов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Согласно информации разведчиков, Россия с начала недели в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов начала сборы с командирами рот, батарей и корректировщиков артиллерийского огня.

Вместе с этим российские оккупационные администрации с привлечением военных 1 и 2 АК продолжают активно агитировать местное население для прохождения военной службы по контракту в своих рядах.

Напомним, по информации разведки, на заводе "Концерн Стирол" произошла утечка химикатов, которую Россия может использовать как повод для вторжения. Москва может обвинить Киев в этой техногенной катастрофе. Ранее в ГУР МО заявляли о планах РФ провести провокации в Приднестровье.