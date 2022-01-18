Росія посилила бойову підготовку артилерії окупантів на Донбасі, — розвідка

Згідно з інформацією розвідників, з початку тижня РФ почала збори окупаційних корпусів, починаючи від рівня командирів рот до коригувальників.

Командування Збройних сил Росії нарощує інтенсивність заходів щодо бойової підготовки окупантів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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За інформацією розвідників, Росія з початку тижня в з'єднаннях та частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів розпочала збори з командирами рот, батарей та коригувальників артилерійського вогню.

Водночас російські окупаційні адміністрації із залученням військових 1 та 2 АК продовжують активно агітувати місцеве населення для проходження військової служби за контрактом у своїх лавах.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, на заводі "Концерн Стирол" стався витік хімікатів, який Росія може використати як привід для вторгнення. Москва може звинуватити Київ у цій техногенній катастрофі. Раніше в ГУР МО заявляли про плани РФ провести провокації у Придністров'ї.