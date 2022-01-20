РФ пригрозила Украине "трагическими последствиями" из-за укрепления своих границ (видео)

Украинские и западные СМИ, по словам спикера МИД России Марии Захаровой, спекулируют на теме вторжения армии РФ в Украину для "подготовки собственых провокаций"

Украина, Польша и Литва перебрасывают своих военных и технику к границам России и Беларуси, из-за чего Москва и Минск вынуждены "адекватно реагировать". С обвинениями в ходе брифинга, который проходил 20 января, выступила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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По ее словам, украинские и западные СМИ спекулируют на теме возможного вторжения армии России в Украину.

Мария Захарова заявила, что целью информационной кампании является "прикрытие для подготовки собственных военных провокаций", которые будут иметь "трагические последствия".

"Мы призываем страны Запада прекратить агрессивную антироссийскую кампанию, перестать содействовать милитаризации Украины, затягивая Украины в НАТО, и направить усилия на побуждение Киева к выполнению Минских соглашений", — продолжила спикер МИД РФ в ходе брифинга.

Общаясь с журналистами, Мария Захарова также обвинила Украину, Польшу и Литву в переброске военнослужащих и боевой техники к границам Союзного государства. Москва, по словам спикера МИД РФ, разделяет беспокойство Минска тем, что военное присутствие НАТО наращивается вдоль границы Беларуси, называя подобные действия провокациями со стороны Альянса.

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"Это все-таки общая граница Союзного государства и, кстати говоря, ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности — ред.). Польша, Литва и Украина демонстративно стягивают к границе вооруженных силовиков, военную технику, строят инфраструктуру. РФ и Беларусь вынуждены в этой связи адекватно реагировать, в том числе путем совместного патрулирования воздушного пространства, регулярных совместных тренировок, учений и так далее", — оправдала Мария Захарова очередную переброску российских войск в приграничные с Украиной регионы.

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Напомним, 19 января телеканал CNN предупреждал, что Россия практически сформировала у границ с Украиной ударную военную группу в 127 тысяч бойцов. По данным разведки, в приграничные регионы продолжает пребывать тяжелая техника, в том числе комплексы "Искандер".

19 января глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев предупреждал, что Россия может начать полномасштабную военную операцию против Украины в кратчайшие сроки. По словам госсекретаря Соединенных Штатов, Москва продолжает наращивать силы в приграничных с украинскими территориями региона для атаки.