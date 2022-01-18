Вертолетные площадки и заграждения: Украина укрепляет границу с Беларусью (фото, видео)

Вертолетные площадки помогут быстро перебросить военный контингент, если положение на границе обострится.

Украинские пограничники продолжают активно укреплять северный участок госграницы с использованиям специальных сооружений на случай, если мигранты из Беларуси будут направлены в сторону украинской границы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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С начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно находится порядка тридцати инженерных групп. Устанавливаются различные заграждения из егозы, колючей проволоки, сетки-рабицы, а также используются переносные заграждения.

Более того, инженерные группы обустраивают вертолетные площадки, которые должны упростить передислокацию армейского резерва, если положение на белорусской границе обострится.

С тех пор, как у литовской и польской границ Беларуси начали скапливаться толпы мигрантов, для укрепления и обустройства границы Украины было использовано около 4 630 бухт спирально-линейных заграждений.

Большую их часть таких укреплений передали власти Волынской области. 2 460 бухт пограничники изготовили самостоятельно.

[ + – ] Укрепление границы с Беларусью Фото: ГПСУ [ + – ] Укрепление границы с Беларусью [ + – ] Укрепление границы с Беларусью [ + – ] Укрепление границы с Беларусью

Руководство Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы открыло в Черкасской области собственное производство всех необходимых материалов, которые используются для укрепления границы.

За день такое предприятие выпускает заграждения, которых хватит, чтобы укрепить три километра территории.

Ранее Фокус сообщал, что РФ перевозит в Беларусь бронетехнику для учений вблизи украинских границ. Кремль запланировал переброску истребителей Су-35, средств ПВО С-400 и "Панцирь-С". Военные маневры проводятся в связи с обострение военно-политической обстановки.