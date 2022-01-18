В Беларусь начала прибывать российская бронетехника для учений у украинских границ (фото)

Планируется переброска истребителей Су-35, средств ПВО С-400 и "Панцирь-С", а также другая бронетехника. Маневры проходят из-за обострения военно-политической обстановки.

В следующем месяце в Беларуси пройдут совместные учения с Россией "Союзная решимость — 2022". Часть российского вооружения уже поступает в страну. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

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Как сообщают в оборонном ведомстве, учения проходят из-за обострения военно-политической обстановки в Европе, а также на границах с Украиной и странами ЕС. Утверждается, что маневры будут проходить в два этапа:

До 9 февраля создание и передислокация группировок войск на указанных направлениях. Охрана Госграницы в едином воздушном пространстве, оценка готовности сил ПВО. С 10 по 20 февраля будут проходить совместные учения с усилением границы Беларуси, поиском и уничтожением условных ДРГ противника, организация взаимодействия и обеспечения войск, а также вопросы постконфликтного урегулирования.

"Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства", — подчеркнули в Минобороны.

Фото: Минобороны РФ

Планируется переброска 12 истребителей Су-35, два дивизиона С-400 и дивизион ЗРК "Панцырь-С". Все маневры будут проходить на белорусских полигонах:

Обуз-Лесновский

Осиповичский

Брестский

Гожский

Домановский

и другие участки

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал учения у границ Украины и странами ЕС: Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. По его словам там отработают "определнный замысел". Также Лукашенко заявил, что Украина скапливает у границ Беларуси "националистов-радикалов". Это, по мнению президента, "похлеще войск НАТО".