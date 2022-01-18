У Білорусь почала прибувати російська бронетехніка для навчання біля українських кордонів (фото)
Планується перекидання винищувачів Су-35, засобів ППО С-400 та "Панцир-С", а також інша бронетехніка. Маневри проходять через загострення воєнно-політичної обстановки.
Наступного місяця в Білорусі пройдуть спільні навчання з Росією "Союзна рішучість — 2022". Частина російського озброєння вже надходить у країну. Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
Як повідомляють в оборонному відомстві, навчання відбуваються через загострення військово-політичної обстановки в Європі, а також на кордонах з Україною та країнами ЄС. Стверджується, що маневри проходитимуть у два етапи:
- До 9 лютого створення та передислокація угруповань військ на зазначених напрямках. Охорона Держкордону в єдиному повітряному просторі, оцінка готовності сил ППО.
- З 10 по 20 лютого відбуватимуться спільні навчання з посиленням кордону Білорусі, пошуком та знищенням умовних ДРГ противника, організація взаємодії та забезпечення військ, а також питання постконфліктного врегулювання.
"Головним підсумком заходів, що проводяться, стане оцінка спроможності органів військового управління і військ (сил) виконати завдання із гарантування військової безпеки Союзної держави", — підкреслили в Міноборони.
Планується перекидання 12 винищувачів Су-35, два дивізіони С-400 та дивізіон ЗРК "Панцер-С". Усі маневри проходитимуть на білоруських полігонах:
- Обуз-Ліснівський
- Осиповичський
- Брестський
- Гозький
- Доманівський
- та інші ділянки
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував навчання біля кордонів України та країнами ЄС: Польщею, Литвою, Латвією та Естонією. За його словами, там відпрацюють "певний задум". Також Лукашенко заявив, що Україна накопичує біля Білорусі "націоналістів-радикалів". Це, на думку президента, "краще за війська НАТО".