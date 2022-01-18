Вертолітні майданчики та загородження: Україна зміцнює кордон із Білоруссю (фото, відео)

Вертолітні майданчики допоможуть швидко перекинути військовий контингент, якщо загостриться ситуація на кордоні.

Українські прикордонники продовжують активно зміцнювати північну ділянку держкордону з використанням спеціальних споруд на випадок, якщо мігранти з Білорусі будуть направлені в бік українського кордону. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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З початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно перебуває близько тридцяти інженерних груп. Встановлюються різні загородження з єгози, колючого дроту, сітки-рабиці, а також використовуються переносні загородження.

Більше того, інженерні групи облаштують вертолітні майданчики, які мають спростити передислокацію армійського резерву, якщо становище на білоруському кордоні загостриться.

З того часу, як біля литовського та польського кордонів Білорусі почали накопичуватися юрби мігрантів, для зміцнення та облаштування кордону України було використано близько 4 630 бухт спірально-лінійних загороджень.

Більшу частину таких укріплень передала влада Волинської області. 2460 бухт прикордонники виготовили самостійно.

[ + – ] Зміцнення кордону з Білоруссю Фото: ГПСУ [ + – ] Зміцнення кордону з Білоруссю [ + – ] Зміцнення кордону з Білоруссю [ + – ] Зміцнення кордону з Білоруссю

Керівництво Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби відкрило на Черкащині власне виробництво всіх необхідних матеріалів, що використовуються для зміцнення кордону.

За день таке підприємство випускає огорожі, яких вистачить, щоби зміцнити три кілометри території.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ перевозить до Білорусі бронетехніку для навчань поблизу українських кордонів. Кремль запланував перекидання винищувачів Су-35, засобів ППО С-400 та "Панцир-С". Військові маневри проводяться у зв'язку із загостренням військово-політичної обстановки.