"Місто з найкращими людьми": Зеленський запевнив, що Харків ніколи не буде окуповано

Президент відповів користувачеві в коментарях до свого ролика. При цьому зовсім недавно гарант припускав, що РФ почне вторгнення в Україну саме з цього міста.

Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах про те, що Харків ніколи не буде окуповано. Так гарант відповів на повідомлення одного з користувачів, що жителі міста не хочуть окупації. Це повідомлення було опубліковане на офіційній сторінці президента в Instagram.

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[ + – ] Коментар користувача.

Користувач залишив коментар про те, що Харків не хоче бути окупованим Росією. Зеленський відповів: "І не буде ніколи окупованим! Ніколи! Тому що Харків – це наше місто з нашими крутими людьми".

[ + – ] Коментар президента.

У своєму недавньому інтерв'ю The Washington Post президент України заявив, що Росія може окупувати Харків, і саме з цього міста може початися відкритий військовий конфлікт.

Надалі речник президента Сергій Никифоров пояснив, що ці слова були просто прикладом можливого розвитку подій.

Мер Харкова Ігор Терехов, у свою чергу, закликав городян не піддаватися паніці та заявив про свою впевненість у тому, що Харків залишиться мирним українським містом, яке зможе протистояти агресору.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський у своєму зверненні до зовнішньої розвідки заявив про необхідність "перейти до наступальних дій". За словами президента України, спецслужби країни навчилися ефективно стримувати та протистояти зовнішній агресії.