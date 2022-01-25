"Город с лучшими людьми": Зеленский заверил, что Харьков никогда не будет оккупирвоан

Президент ответил пользователю в комментариях к своему ролику. При этом совсем недавно гарант допускал, что РФ начнет вторжение в Украину именно с этого города.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях о том, что Харьков никогда не будет оккупирован. Так гарант ответил на сообщение одного из пользователей о том, что жители города не хотят оккупации. Это сообщение было опубликовано на официальной странице президента в Instagram.

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[ + – ] Комментарий пользователя.

Пользователь оставил комментарий о том, что Харьков не хочет быть оккупирован Россией. Зеленский ответил: "И не будет никогда оккупирован! Никогда! Потому что Харьков — это наш город с нашими крутыми людьми".

[ + – ] Комментарий президента.

В своем недавнем интервью The Washington Post президент Украины заявил, что Россия может оккупировать Харьков, и именно с этого города может начаться открытый военный конфликт.

В дальнейшем пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что эти слова были просто примером возможного развития событий.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, призвал горожан не поддаваться панике и заявил о своей уверенности в том, что Харьков останется мирным украинским городом, который сможет противостоять агрессору.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский в своем обращении к внешней разведке заявил о необходимости "переходить к наступательным действиям". По словам президента Украины, спецслужбы страны научились эффективно сдерживать и противостоять внешней агрессии.