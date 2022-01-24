"Пришло время переходить к наступательным действиям" — Зеленский обратился к внешней разведке

В ходе обращения президент констатировал, что украинские спецслужбы научились "достаточно эффективно сдерживать и противостоять" внешней агрессии. А страна, по словам гаранта, сейчас стоит перед серьезными угрозами.

Украина научилась эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям, и ключевую роль в этом всегда играла разведка. Теперь пора переходить к наступательным действиям в вопросе отстаивания национальных интересов страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с сотрудниками Службы внешней разведки, посвященной Дню внешней разведки Украины, сообщает Офис президента.

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"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина противостоит очень серьезным угрозам, в частности, под угрозой суверенитет, территориальная целостность и единство.

Зеленский отметил, что внешняя разведка сыграла важную роль в подготовке материалов по главным аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе по Донбассу, газовой проблеме, вопросах "Северного потока – 2" и обеспечении мощной поддержки Украины со стороны международного сообщества.

За верную службу и высокий профессионализм глава государства вручил разведчикам высокие государственные награды и сертификаты на жилье.

В свою очередь глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко поблагодарил гаранта за внимание к внешней разведке и ее поддержку.

Напомним, День внешней разведки отмечается в нашей стране 24 января с 2018 года. Праздник был установлен указом Президента Украины 22 ноября 2018 года. Дату приурочили к событиям истории: 24 января 1919 было создано первое подразделение общегосударственной разведки в УНР.

Служба внешней разведки Украины, как отдельная структура, существует в Украине с октября 2004 года.

Напомним, в июле прошлого года Зеленский сменил главу Службы внешней разведки. Своим указом президент уволил с должности Валерия Кондратюка, и другим указом назначил на должность главы СЗРУ Александра Литвиненко, ранее возглавлявшего Национальный институт стратегических исследований.

Ранее Фокус писал, что, по информации украинской разведки, Россия начала тайно завозить бронетехнику и артиллерию оккупантам на Донбассе.

Также недавно разведка сообщала, что Россия усилила боевую подготовку артиллерии оккупантов в Донецкой области.