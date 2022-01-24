"Настав час переходити до наступальних дій" - Зеленський звернувся до зовнішньої розвідки

У ході звернення президент констатував, що українські спецслужби навчилися "досить ефективно стримувати та протистояти" зовнішній агресії. А країна, за словами гаранта, зараз стоїть перед серйозними загрозами.

Україна навчилась досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям, і ключову роль в цьому завжди відігравала розвідка. Тепер настав час переходити до наступальних дій в питанні відстоювання національних інтересів країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі співробітниками Служби зовнішньої розвідки з нагоди Дня зовнішньої розвідки України, повідомляє Офіс президента.

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"Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага й самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави", – сказав Зеленський.

Також глава держави підкреслив, що зараз Україна протистоїть дуже серйозним загрозам, зокрема, під загрозою суверенітет, територіальна цілісність та єдність.

Зеленський зазначив, що зовнішня розвідка відіграла важливу роль у підготовці матеріалів з головних аспектів безпеки, у супроводі переговорів у Нормандському форматі, Тристоронній контактній групі по Донбасу, газовій проблемі, питаннях "Північного потоку – 2" та забезпеченні потужної підтримки України з боку міжнародної спільноти.

За віддану службу та високий професіоналізм глава держави вручив розвідникам високі державні нагороди та сертифікати на житло.

В свою чергу, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко подякував гаранту за увагу до зовнішньої розвідки та її підтримку.

Нагадаємо, День зовнішньої розвідки відзначається в нашій країні 24 січня з 2018 року. Свято було встановлено указом Президента України 22 листопада 2018 року. Дату приурочили до подій історії: 24 січня 1919 року було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки в УНР.

Служба зовнішньої розвідки України як окрема структура існує в Україні із жовтня 2004 року.

Нагадаємо, у липні минулого року Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки. Своїм указом президент звільнив з посади Валерія Кондратюка, та іншим указом призначив на посаду голови СЗРУ Олександра Литвиненка, який раніше очолював Національний інститут стратегічних досліджень.

Раніше Фокус писав, що за інформацією української розвідки, Росія почала таємно завозити бронетехніку й артилерію окупантам на Донбасі.

Також нещодавно розвідка повідомляла, що Росія посилила бойову підготовку артилерії окупантів на Донеччині.